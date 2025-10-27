Община Смолян се присъединява към инициативата „ЕдноИзречениеЖивот“
В навечерието на Световния ден за борба с инсулта – 29 октомври, Асоциацията за инсулт и афазия (АИА) отправя национален призив към всички български общини да споделят посланието:
„Ако някой до вас внезапно не може да говори, не може да се усмихне симетрично или не може да вдигне ръка – това е инсулт – позвънете веднага на 112.
Споделете това изречение. Означете го с: #ЕдноИзречениеЖивот“
Община Смолян се присъединява към инициативата. Целта е да се напомни, че разпознаването на първите признаци на инсулт и навременната реакция могат да спасят живот и да предотвратят тежка инвалидизация.
Инсултът не чака – разпознай и действай!
Инсултът остава водеща причина за смърт и инвалидизация в България и света.
Навременното обаждане на 112 при първи симптоми – затруднена реч, асиметрична усмивка, слабост в ръката – е решаващо за оцеляването и възстановяването на пациента.
#ЕдноИзречениеЖивот — защото животът може да зависи от това, което ще кажем навреме.