понеделник, октомври 27, 2025
Последни:
Региона

Община Смолян се присъединява към инициативата „ЕдноИзречениеЖивот“

Редактор

В навечерието на Световния ден за борба с инсулта – 29 октомври, Асоциацията за инсулт и афазия (АИА) отправя национален призив към всички български общини да споделят посланието:

„Ако някой до вас внезапно не може да говори, не може да се усмихне симетрично или не може да вдигне ръка – това е инсулт – позвънете веднага на 112.

Споделете това изречение. Означете го с: #ЕдноИзречениеЖивот“

Община Смолян се присъединява към инициативата. Целта е да се напомни, че разпознаването на първите признаци на инсулт и навременната реакция могат да спасят живот и да предотвратят тежка инвалидизация.


Инсултът не чака – разпознай и действай!

Инсултът остава водеща причина за смърт и инвалидизация в България и света.

Навременното обаждане на 112 при първи симптоми – затруднена реч, асиметрична усмивка, слабост в ръката – е решаващо за оцеляването и възстановяването на пациента.

#ЕдноИзречениеЖивот — защото животът може да зависи от това, което ще кажем навреме.

Интересно от мрежата

Вижте още

Екип от Гимназията по туризъм – Плевен, представи родната кухня на Кулинарен фестивал в Бурса

Редактор

Постъпили са 8 предложения за носители на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

Редактор

Хайгашод Агасян пя за децата в Сливо поле

Редактор

Pin It on Pinterest