Община Смолян се присъединява към инициативата „ЕдноИзречениеЖивот“

В навечерието на Световния ден за борба с инсулта – 29 октомври, Асоциацията за инсулт и афазия (АИА) отправя национален призив към всички български общини да споделят посланието:

„Ако някой до вас внезапно не може да говори, не може да се усмихне симетрично или не може да вдигне ръка – това е инсулт – позвънете веднага на 112.

Споделете това изречение. Означете го с: #ЕдноИзречениеЖивот“

Община Смолян се присъединява към инициативата. Целта е да се напомни, че разпознаването на първите признаци на инсулт и навременната реакция могат да спасят живот и да предотвратят тежка инвалидизация.



Инсултът не чака – разпознай и действай!

Инсултът остава водеща причина за смърт и инвалидизация в България и света.

Навременното обаждане на 112 при първи симптоми – затруднена реч, асиметрична усмивка, слабост в ръката – е решаващо за оцеляването и възстановяването на пациента.

#ЕдноИзречениеЖивот — защото животът може да зависи от това, което ще кажем навреме.

