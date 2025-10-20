понеделник, октомври 20, 2025
Региона

Община Смолян осигурява безплатен транспорт за тържествата на връх Средногорец

Община Смолян осигурява безплатен транспорт на желаещите да посетят тържествата на връх Средногорец във вторник, 21 октомври, 2025 г.

Единият автобус ще тръгне в 15.00 часа от автогара „Смолян”  по направление спирките на кино Дружба – хотел Смолян и Бункера.
Другият автобус ще тръгне от автогара Устово, също в 15.00 часа по направление кв.Устово – Бункера.
След приключване на тържествата на връх „Средногорец”, автобусите ще тръгнат обратно към Смолян.
На 21 октомври в 16.00 ч. на връх Средногорец ще бъде отслужена Панахида за загиналите в боевете за Освобождението на Родопите и ще бъдат поднесени венци и цветя пред Паметника–костница.

