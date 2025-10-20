Община Смолян осигурява безплатен транспорт за тържествата на връх Средногорец

Община Смолян осигурява безплатен транспорт на желаещите да посетят тържествата на връх Средногорец във вторник, 21 октомври, 2025 г.

Единият автобус ще тръгне в 15.00 часа от автогара „Смолян” по направление спирките на кино Дружба – хотел Смолян и Бункера.

Другият автобус ще тръгне от автогара Устово, също в 15.00 часа по направление кв.Устово – Бункера.

След приключване на тържествата на връх „Средногорец”, автобусите ще тръгнат обратно към Смолян.

На 21 октомври в 16.00 ч. на връх Средногорец ще бъде отслужена Панахида за загиналите в боевете за Освобождението на Родопите и ще бъдат поднесени венци и цветя пред Паметника–костница.

Facebook

Twitter



Shares