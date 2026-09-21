Община Смолян организира публично обсъждане на Стратегията за развитие на туризма

Граждани и заинтересовани страни ще могат да участват в дискусията за бъдещото развитие на туристическия сектор в общината

Община Смолян кани граждани, представители на туристическия бизнес и други заинтересовани страни на публично обсъждане на Стратегията за развитие на туризма в община Смолян.

Проектът на стратегическия документ е публикуван на интернет страницата на общината на 28 август 2026 г. и е предоставен за публично обсъждане в срок от 30 дни.

Публичната дискусия ще се проведе от 17:00 часа в зала 247 в сградата на Общинска администрация – Смолян.

В предоставеното съобщение има разминаване относно периода на стратегията – първоначално е посочено 2026–2027 г., а впоследствие 2026–2039 г. Затова периодът следва да бъде проверен в публикувания от общината документ.

Проектът на стратегията на сайта на Община Смолян

Чрез общественото обсъждане заинтересованите страни ще имат възможност да се запознаят с предложенията за развитие на туризма в общината и да представят своите мнения и предложения.