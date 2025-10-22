Община Смолян организира безплатна прожекция на филма „ВОЕВОДА“

Филм за Румена Войвода, по разказ на Николай Хайтов. Прожекцията е на 23 октомври, от 16.00 часа в Залата на Планетариума.

Филмът е включен в програмата, посветена на празника на Община Смолян и 113 години от Освобождението на Родопите от османско владичество.

„ВОЕВОДА“

НАЙ-ДОБРАТА ИСТОРИЧЕСКА ДРАМА В НОВОТО БЪЛГАРСКО КИНО

Филмът на Зорница София е за Румена Войвода, по разказ на Николай Хайтов. Суров и разтърсващ – такъв е новият игрален филм „Воевода”.Мъжки филм за мъжки времена, в който главната героиня е жена. Това е Румена войвода – действително съществуваща личност през ХIХ век, една от легендарните хайдути-жени, която всявала ужас след османлиите по нашите западни земи. Красива и неуловима, народът я наричал Осоговската царица. Българското кино почти не е правило игрален филм с подобна тематика, най-известен е „Козият рог” който също показва как едно момиче израства буйно и силно, учи се да се бие, язди и стреля не по-зле от мъжете и каква висока цена плаща за своята независимост. Новият филм „Воевода” също взима за първооснова разказ на Николай Хайтов, като сценаристката Зорница София (която освен това е режисьор, продуцент и изпълнителка на главната роля – на Румена войвода) е използвала и разкази на очевидци и легенди за Румена войвода. Получил се е невероятен, пълен с обрати сюжет, който обаче отговаря на историческата истина.

Филмът е заснет в особен ключ – с изключително близки планове, така че зрителят има чувството, че се намира сред самите герои. Струва му се, че усеща дъха на Румена, че влиза в стъпките на нейния байрактар Стоян Ковача (Валери Йорданов) и направо с кожата си усеща страха на четниците, когато бягат от турската потеря или тяхната смелост, когато нападат далеч превъзхождащия ги противник. Заслуга за тази достоверност и автентичност на цялата визия на филма има операторът Крум Родригес и художниците на продукцията.

Типажите са подбрани изключително точно, лицата и играта на актьорите са запомнящи се. Те са успели да влязат в кожата на своите персонажи толкова добре, че зрителят забравя на моменти, че пред него стоят актьори. На първо място това е самата Зорница София като Румена войвода и нейният партньор на екрана – Валери Йорданов, който за пореден път доказа, че е сред най-добрите съвременни български актьори (сериалът „Връзки“, „Кецове”, „Раци“, „Емигранти“, „Откраднати очи“). Публиката ще разпознае Алек Алексиев като Отец Киприян от сериала „Откраднат живот”, но останалите лица са малко познати на широката аудитория, затова си заслужава да споменем поне някои от „хайдутите” – Леарт Докле в ролята на Пешо Пейчинов, Владимир Зомбори като Стоилко Лъжебогородицата, Димитър Селенски е Трайчо воевода, Петър Генков и Йордан Биков. Както и запомнящите се изпълнители на ролите на турците – Горан Гънчев като Амит Ага – с белега, вечният враг на Румена и Валентин Танев. Дъщерята на Зорница София – Ники играе Румена като малка.

Друго голямо достойнство на филма е неговата музика. „Воевода” ни радва с толкова красив и богат български фолклор, че си заслужава да бъде издаден на самостоятелен диск. Заслуга за това има групата “Kayno Yesno Slonce”, която издирва и обработва забравени автентични песни. Те са дообработени за нуждите на продукцията от композитора Дарко Маркович. Накрая трябва да добавим, че за съжаление съдбата на Румена войвода е била трагична – като на всяка изпреварила времето си личност.

Филмът е копродукция на MQ Pictures, финансиран от ИА Национален филмов център, в копродукция с Nu Boyana Films, Dream Team Films и със съдействието на NOVA. За България разпространява LENTA.

Facebook

Twitter



Shares