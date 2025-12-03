Община Смолян обявява детски конкурс на тема: „Моето Коледно послание“

Участниците трябва да представят своите творби до 15 декември т.г.

Необходимо е да спазят изискванията текста да съдържа до 150 символа /без интервали/, да е вдъхновяващ и празничен.

Възрастови групи:

– От 1-ви до 4-ти клас;

– От 5-ти до 7-ми клас;

Във всяка възрастова група ще има награди от 1-во до 3-то място, а всички участници ще получат грамоти.

Наградите ще бъдат връчени на 23.12.2025 г. на пл.“Свобода“-Стар център от Дядо Коледа.

Към всяка творба трябва да има следната информация: име и фамилия на участника, възраст, учебно заведение и телефон за връзка.

Творбите трябва да се изпратят на следния еmail : b.prosvetitel1871@abv.bg

