Община Смолян обявява детски конкурс на тема: „Моето Коледно послание“
Участниците трябва да представят своите творби до 15 декември т.г.
Необходимо е да спазят изискванията текста да съдържа до 150 символа /без интервали/, да е вдъхновяващ и празничен.
Възрастови групи:
– От 1-ви до 4-ти клас;
– От 5-ти до 7-ми клас;
Във всяка възрастова група ще има награди от 1-во до 3-то място, а всички участници ще получат грамоти.
Наградите ще бъдат връчени на 23.12.2025 г. на пл.“Свобода“-Стар център от Дядо Коледа.
Към всяка творба трябва да има следната информация: име и фамилия на участника, възраст, учебно заведение и телефон за връзка.
Творбите трябва да се изпратят на следния еmail : b.prosvetitel1871@abv.bg