Община Смолян извършва обработка на тревните площи срещу кърлежи и бълхи

Община Смолян уведомява, че ще бъде извършена обработка на тревните площи срещу кърлежи и бълхи в града, селата, междублоковите пространства, стадионите, гробищните паркове, детските градини и детските площадки на територията на общината за периода от 11 до 15 август т.г.

На обработените площи ще се поставят табели. Родителите да се съобразяват и да не пускат децата да играят в детските площадки и тревните площи, които са третирани. Пчеларите също да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства. Пръскането на тревните площи ще започне на 11 август и ще продължи до 15 август т.г.

При неблагоприятни метеорологични условия този срок може да бъде удължен.

