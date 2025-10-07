Община Смолян изпълни успешно първия проект по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Десет села в общината са с подменено улично осветление. По този повод днес бе дадена пресконференция на която бяха представени изпълнените дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта.

Негов ръководител е инж.Мариана Цекова, която е и зам.-кмет на Смолян. Тя посочи, че внедрените мерки за енергийна ефективност в системите за улично осветление са на десет от най-големите села на територията на Община Смолян. Това са Арда, Виево, Влахово, Момчиловци, Могилица, Полковник Серафимово, Стойките, Смилян, Търън и Широка лъка.

Гл.експерт в Община Смолян Мария Боготлиева представи реализираните дейностите по проекта в десетте села.

Общо във въпросните населени места са подменени 2503 LED осветителни тела, 30 LED соларни тела и 51 табла за управление и мониторинг. Изготвен е и доклад за оценка на резултатите от изпълнените мерки за енергийна ефективност.

Продължителността на проекта е била 15 месеца от сключване на договора, но реално е реализиран в рамките на 11 месеца.

Основната му цел е да се повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на десет от селата на територията на Община Смолян и да се подобрят условията на живот на населението в тях и на всички гости и туристи, които посещават населените места .

Специфични цели са:

– намаляване на потреблението на енергия в системите за външно изкуствено осветление, обект на интервенцията;

– намаляване емисиите на СО2;

– спестяване на разходите за поддръжка на системите за външно изкуствено осветление;

– осигуряване на безопасно движение на моторните превозни средства и пешеходците в тъмната част на денонощието;

– създаване на условия за повишаване пропускателната способност (капацитета) на уличната мрежа и повишаване на ефективността на транспорта;

– създаване на по-добър светло-технически комфорт за участниците в движението и пешеходците;

– създаване на благоприятна и комфортна среда за живеене;

Общата стойност на проекта е 1 226 867,01 лв. Пет години нлед приключване на проекта Община Смолян следва да възстанови 50% във Фонда за декарбонизация.

Проект: BG-RRP-4.028-0062 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление в 10 села на територията на Община Смолян“ е по процедура BG-RRP-4.028 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление – Покана 2“, договор за финансиране на предложението за изпълнение на инвестицията № BG-RRP-4.028-0062-С01, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

