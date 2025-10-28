Община Смолян информира гражданите, че срокът за подаване на декларациите за определяне размера на такса битови отпадъци е удължен до 12 декември т.г.

На официалния интернет сайт на Общината са публикувани образци на декларациите, които следва да бъдат попълнени и подадени в срок до 12.12.2025г. от всички физически и юридически лица, притежаващи или ползващи недвижими имоти на територията на община Смолян.

Призоваваме всички граждани и фирми да подадат необходимата информация в посочения срок, с цел да бъде гарантирано справедливо и обективно определяне на таксата за битови отпадъци, съобразено с действителните характеристики и обстоятелства, свързани с имотите.



Декларации могат да се подават в Центъра за информация и обслужване на граждани в Община Смолян, приемна „Местни приходи“.



-Електорнно, с КЕП или сканарина със собственоръчен подпис декларация на е-mail: mdt@smolyan.bg и на е-mail: mdt_os@abv.bg ;

– Чрез пощенски запис;

За въпроси и съдействие:

Телефон: 0301/6-25-66 , 0301/67-603, 0301/67-614 , 0887661330

Адрес: гр. Смолян, бул. „България“ №12

Декларациите може да изтеглите на следния линк:

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/5622

