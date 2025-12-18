Община Сливо поле представи дейностите си по съвместен проектс Общината и Общинския транспорт в Русе

Започването на реални дейности по изграждането на реплика на „Римска гробница мавзолей“ в землището на с. Бабово и създаването на комплексен панорамен велосипеден маршрут с инфраструктура за туристически атракции между Сливо поле и Бръшлен бе анонсирано по-рано днес по време на встъпителна пресконференция на Община Сливо поле по проект „Прилагане на интегриран териториален подход за сътрудничество и развитие чрез партньорство между Община Русе-Община Сливо поле и Общински транспорт Русе ЕАД“. Проектът се реализира по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, код на процедура BG16FFPR003-2.006. Срокът за изпълнение на заложените дейности за Сливо поле е 3 години, а общата стойност на дейностите за Сливо поле е 1 999 695.18 лв. Важно е обаче да се отбележи, че водещ партньор е Община Русе и в качеството ѝ на бенефициент по проекта присъства директорът на дирекция „Икономика, инвестиции, международно сътрудничество и проекти“ Ивайло Кадишев. Той накратко представи и дейностите на Община Русе. Сред тях са ремонт на Художествената галерия, основен ремонт на пътя Червена вода – Николово, изграждане на мултифункционален социален център в квартал „Средна кула“ и озеленяване на междублокови пространства в квартал „Чародейка“ на обща стойност над 17 милиона лева. Предвижда се и закупуване на два електрически автобуса, които ще обслужват линията Русе – Гюргево и ще се изпълняват от другия партньор по проекта в лицето на Общински транспорт Русе ЕАД.

Събитието бе открито от областния управител Драгомир Драганов, който посочи, че проектът е от стратегическо значение за развитието на региона. По негови думи подобни проекти гарантират устойчиво икономическо развитие и допринасят за популяризирането на областта на международно ниво. Комплексният панорамен велосипеден маршрут между Сливо поле и Бръшлен ще бъде с инфраструктура за туристически атракции, като част от „ЕвроВело 6“ и е планиран така, че да дава възможност в спокойно темпо, за начинаещи, да бъдат изминати на велосипед 20 километра. За по-опитните колоездачи, маршрутът предлага приятен разнообразен маршрут с възможност да се запознаят по-отблизо с културата на Римския лимес и природата по долното течение на р. Дунав, обясни кметът на Сливо поле Валентин Атанасов. Той поясни, че началната точка на маршрута ще бъде в гр. Сливо поле и предстои да бъде създадена възможност за оформяне на спирка на електрически автобус от и до гр. Русе. Разстоянието Сливо поле –Ряхово е 6.4км и представлява общински път, който е в отлично състояние. Това, което предстои да се направи по думите на кмета Валентин Атанаов е поставянето на маркировка и подходящи знаци. Предвижда се и изграждане на къмпинг-пространство със съответстващата инфраструктура, благоустрояване и оформяне на парково пространство. На мястото ще бъдат поставени табели с информация за р. Дунав и нейното уникално биоразнообразие. Туристическият обект ще бъде захранван чрез възобновяеми енергийни източници, допълни кметът Атанасов.

Маршрутът преминава през с. Бабово и предвидената за изграждане реплика на „Римската гробница мавзолей“. Достигането на гробницата може да стане по два начина – от улица „Дунав“ по ул. „Цар Самуил“ до изхода от село Ряхово – 2.3 км общински път или от с. Бабово до с. Ряхово по черен път. И двата подхода ще бъдат маркирани и подходящо означени. При междинната точка може да се наблюдава течението на река Дунав и да се научи повече за биоразнообразието. Ще бъде оформено и зелено парково пространство. Крайна точка паркът в село Бръшлен е с добро обозначаване и маркировка. След проведено проучване, в близост може да се реализират подходящи водни атракции. На това място са подходящи информационни табла, като може да се експонира по съвременен начин информация за маршрута, културното наследство и биоразнообразието на Защитена местност „Калимок-Бръшлен“, част от екологичната мрежа „Натура 2000“. За продължаващите към гр. Силистра, мястото може да предложи зона за почивка и подкрепление. Самият археологически обект се намира в източните покрайнини на селото. Гробницата се намира под могилен насип, като нейния вътрешен край попада приблизително под геометричния център на натрупаната земна маса. Гробницата се състои от четири, последователно свързани, помещения, изградени в една ос, с обща дължина 22,30 м. Тъй като самата гробница е с потенциал за статут на единична археологическа недвижима културна ценност (ЕАНКЦ) с категория ,,национално‘‘ значение под наименованието ,,Късноримска гробница‘‘ в землището на с. Бабово, община Сливо поле, област Русе, създаването на репликата ще позволи на туристите да съпреживеят реалността, духа и бита на древните Римляни по българските земи.

На пресконференцията присъства и началникът отдел „Северен централен район“ към Главна дирекция „Социално-постижимо икономическо развитие“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството Вида Влайкова, която посочи, че проектът е много добър и определено ще допринесе за развитието на региона.

Facebook

Twitter



Shares