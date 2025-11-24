Община Силистра реализира проект за нова Географска информационна система

Община Силистра реализира стратегически ГИС проект за по-ефективно управление на общинската собственост и устройство на територията.

Чрез интегриране на огромен набор от пространствени данни и разработване на функционалности за автоматизация на дейностите по издаване на различни видове скици, се улеснява работата на администрацията и се съкращава времето за предоставяне на услуги.

Внедрените решения подобряват процесите по издаване на документи свързани с разпореждане и управление на имоти и поставят основите на по-модерна, прозрачна и дигитална общинска администрация, ориентирана към гражданите.

По повод 26-ия Световен ден на Географските информационни системи, на 19.11.2025 г. в София се проведе Национална конференция, в която участваха над 900 участници от цялата страна – представители на бизнеса, държавната администрация, неправителствени организации и академични общности. По време на събитието бяха връчени награди на институции, които развиват дейности за консолидиране и оптимизиране на процесите, свързани с устройство на територията и общинска собственост.

Инж. Евгени Георгиев, Заместник-кмет „Устройство на територията и Общинска собственост“ получи наградата на Община Силистра в категория „Местно самоуправление“, която бе връчена от г-н Иван Кръстев, заместник-министър на труда и социалната политика на Р. България.

