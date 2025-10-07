Община Силистра даде старт на проекта „Основен ремонт и цялостно обновяване на ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра“, който се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) чрез Европейския съюз – NextGenerationEU.

Стойността на проекта е 3 292 723, 39 лв., като безвъзмездна финансова помощ от Механизма за възстановяване и устойчивост е 2 748 471,58 лв. Цялостното обновяване на училището трябва да приключи 31 май 2026 г.

Основната цел на проекта е да се осигурят съвременни условия за обучение, по-добра образователна среда и нови възможности за развитие на учениците.

Предвидените дейности са:

· Основен ремонт на сградата (покрив и фасада).

· Мерки за енергийна ефективност (топлоизолация и подмяна на стъклопакетите на дограмата).

· Модернизация на инсталациите (електричество, ВиК, отопление).

· Подобряване на достъпността за деца и родители с увреждания.

· Изграждане на фотоволтаична централа и монтирането на термопомпи.

***

Припомняме, че през 2023 г. Община Силистра обявява, че проектът е одобрен за финансиране. Въпреки това, в края на същата година се оказва, че Агенция „Програма образование“ е постановила отказ от предоставяне на финансови средства за основния ремонт на училището.

Ето защо Община Силистра обжалва решението пред Административен съд – Силистра. Това забави окончателното осигуряване на финансирането и стартирането на реалните дейности. Преди да бъде окончателно осигурено финансирането, Община Силистра е обяви обществена поръчка „под условие“ за ремонт на стойност 2,2 млн. лв. (към септември 2023 г.).

Въпреки всичко, след преодоляване на проблемите, вече е дадено официално начало на проекта и той е в ход.

