Община Силистра даде старт на проекта „Основен ремонт и цялостно обновяване на ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра“, който се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) чрез Европейския съюз – NextGenerationEU.
Стойността на проекта е 3 292 723, 39 лв., като безвъзмездна финансова помощ от Механизма за възстановяване и устойчивост е 2 748 471,58 лв. Цялостното обновяване на училището трябва да приключи 31 май 2026 г.
Основната цел на проекта е да се осигурят съвременни условия за обучение, по-добра образователна среда и нови възможности за развитие на учениците.
Предвидените дейности са:
· Основен ремонт на сградата (покрив и фасада).
· Мерки за енергийна ефективност (топлоизолация и подмяна на стъклопакетите на дограмата).
· Модернизация на инсталациите (електричество, ВиК, отопление).
· Подобряване на достъпността за деца и родители с увреждания.
· Изграждане на фотоволтаична централа и монтирането на термопомпи.
Припомняме, че през 2023 г. Община Силистра обявява, че проектът е одобрен за финансиране. Въпреки това, в края на същата година се оказва, че Агенция „Програма образование“ е постановила отказ от предоставяне на финансови средства за основния ремонт на училището.
Ето защо Община Силистра обжалва решението пред Административен съд – Силистра. Това забави окончателното осигуряване на финансирането и стартирането на реалните дейности. Преди да бъде окончателно осигурено финансирането, Община Силистра е обяви обществена поръчка „под условие“ за ремонт на стойност 2,2 млн. лв. (към септември 2023 г.).
Въпреки всичко, след преодоляване на проблемите, вече е дадено официално начало на проекта и той е в ход.