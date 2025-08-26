Община Шумен започва ремонтите на стари детски и спортни площадки

В регистъра на Общината фигурират 57 детски и 30 спортни и фитнес площадки

Поетапно ще се монтират нови люлки, пързалки, комбинирани съоръжения, къщички за игра, врати за мини футбол и спортни уреди

Община Шумен пристъпва към ремонтите на детските и спортни площадки в града и кварталите Дивдядово, Мътница и Макак, които са в незадоволително състояние. В регистрите на Община Шумен, които бяха изготвени по указания на кмета проф. Христо Христов, фигурират 52 детски площадки в града и още 5 в кварталите, както и 30 спортни площадки, от които 17 с фитнес уреди. Състоянието на някои от тях е добро, но на други не е и те подлежат на основен ремонт. След проведена обществена поръчка е избран изпълнителят на ремонтите, който е поканен за сключване на договора. Очаква се тази седмица договорът да е факт.

Реални дейности ще започнат в началото на м. септември и ще се извършват поетапно. Те включват демонтаж на стари, амортизирани и негодни за ползване детски и спортни съоръжения, ремонт и полагане на ударопоглъщащи тревни и други видове настилки, доставка и монтаж на сертифицирани нови детски и спортни съоръжения, допълване и дооборудване на площадките със съпътстващи елементи – огради, табели, пейки, кошчета за отпадъци и др.

Кметът на Община Шумен проф. Христо Христов коментира, че от м. юни е готов цялостният регистър на детските и спортни съоръжения с текущото им състояние, с какъвто Общината години наред не е разполагала. След анализите, коино направихме, и изготвянето на регистъра стана ясно реалното състояние: в по-голямата си част съоръженията и уредите са амортизирани, подлежат на цялостна подмяна. С тези ремонти ще осигурим безопасна и съобразена с всички стандарти среда за спорт на млади и възрастни и за игра на децата без риск, на което аз изключително много държа, посочи още проф. Христо Христов.

Съгласно изискванията, ще се извърши облагородяване и почистване на терените и пробно натоварване и тестване на настилките и съоръженията, които ще са със съответните сертификати за експлоатация и безопасност. Ще се монтират нови люлки, пързалки, комбинирани съоръжения, люлки с платформи, клатушки, къщички за игра, катерушки, врати за мини футбол и спортни уреди.

Изпълнителят ще разполага с до 5 работни дни да започне ремонт на конкретна площадка след като е получил възлагателно писмо от Общината.

Facebook

Twitter



Shares