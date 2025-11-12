сряда, ноември 12, 2025
Община Шумен започва ремонта на втория път към Лозево

На 13 ноември, четвъртък, Община Шумен започва ремонта и на втория път към село Лозево откъм кв. „Боян Българанов“.

Събитието ще се проведе от 13:00 ч. до табелата в кв. „Боян Българанов“ за края на град Шумен.

Обектът е с дължина 6 км и се финансира по Инвестиционната програма за общински проекти по чл.113 от Закона за държавния бюджет. Общата стойност на ремонта е 4 млн. лева.

В събитието ще участват заместник-кметът по строителство и благоустройство инж. Андреан Ваньов и директорът на дирекция „Устройство на територията“ Нора Чалъкова.

