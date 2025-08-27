Община Шумен: Водната каскада при стъпалата за Паметника е в процес на ремонт и тестове

Община Шумен съобщава, че започнаха, но не са приключили, ремонтно-възстановителните дейности по водната каскада при стъпалата за Паметника „Създатели на българската държава“.

Водната каскада е в процес на ремонт от страна на фирма изпълнител по договор с Община Шумен. Тя ще извърши изолационни дейности на два слоя на площ от около 400 кв. м. по външните басейни на каскадата, както и почистване на коритата.

От вчера започнаха пробите на системата. Тя се пълни за около 8 часа и се правят проверки за течове и за състоянието на отделните й водоеми и началния каскаден басейн.

Прави се анализ и на загубите на вода, както и на състоянието на резервоара под каскадата. Съоръжението не е работило постоянно от 15 години и не е било поддържано през това време. Подземните тръби са изградени преди 45 години и се предполага, че са корозирали и подлежат на подмяна. Пробите в момента ще покажат дали такава се налага.

Продължителният период, в който съоръжението не е било в експлоатация и поддръжка, налага повече време за обследване и възстановяване, комплексни проби и тестове на помпите.

Тестовият период изисква каскадата да работи и да се спира, затова информираме гражданите, че съоръжението още е в пробен период на работа и не е окончателно въведено в експлоатация.

Facebook

Twitter



Shares