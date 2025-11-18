Община Шумен въвежда временна организация на движението по ул. „Свети Климент Охридски“

вторник, ноември 18, 2025
На 19 ноември Община Шумен въвежда временна организация на движението  с пълно затваряне на пътното платно на ул. „Свети Климент Охридски“ в участъка от ул. „Цар Иван Александър“ до ул. „Цар Освободител“.

Режимът е в сила само на 19 ноември, сряда, във връзка с извършване на СМР на обект за времето от 8:00 ч. до 12:00 ч.

Обходният маршрут е по ул. „Цар Иван Александър“, ул. „Княз Борис I“ и ул. „Цар Освободител“.

