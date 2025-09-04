Община Шумен въвежда временна организация на движение заради ремонт на подхода към Гимназията по икономика

От 4 септември до 10 септември ще се извършват ремонтно-възстановителни дейности по подхода

Община Шумен въвежда временна организация на движение с почасово затваряне на участък от бул. „Симеон Велики“. Организацията се въвежда в дясната лента на северното платно пред парк „Македония“ (пред Професионалната гимназия по икономика в Шумен).

В периода от 4 септември (четвъртък) до 10 септември (сряда) ще се извършват ремонтно-възстановителни дейности по подхода към гимназията. Движението ще се осъществява в свободната лента.

Тротоарът пред парк „Македония“, между НОИ и автобусната спирка пред ПГ по икономика, ще бъде затворен за движение до приключване на ремонтните дейности на обекта.

