Община Шумен въвежда временна организация на движение за празника в кв. „Мътница“, организиран от Народно читалище ,,Отец Паисий – 1929“.

За времето от 8:00 ч. на 7 септември (неделя) до 10:00 ч. на 8 септември (понеделник) се затваря ул. „Проф. Иван Иванов“ в участъка от кръстовището с ул. „Кочо Чистеменски“ до кръстовището с ул. „Червено знаме“ в кв. „Мътница“.

Празничната програма в квартала ще започне от 11:00 ч. на 7 септември на площада с надпревара по тенис на маса, дартс и стрелба с лък, посочват организаторите. Кулминацията на вечерта е концерт с участието на Йордан Николов, „Пиринското Тройче“ и Мъжка фолклорна група „Кабадалии“.

Организаторите са подготвили много веселие и награди за най-добрите участници.

Повече информация за събитието:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfETwL0xs2PlKC0IEKdWvVa7dKpZr1GkYtOzO7DTb2scR5MmQ/viewform

