Община Шумен въвежда временна организация на движение от ул. „Генерал Драгомиров“ до СУ „Трайко Симеонов“

Община Шумен въвежда временна организация на движение на участък от кръстовището с ул. „Генерал Драгомиров“ до кръстовището с второстепенна улица, северно от СУ „Трайко Симеонов“ (до оградата на училището).

Организацията се въвежда С ПЪЛНО затваряне на пътното платно за периода от 20 август до 31 октомври.

Причината е изпълнение на СМР Етап 1 на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улица, намираща се между ул. „Генерал Радецки“ и ул. „Генерал Драгомиров“ (отсечката от ул. „Генерал Драгомиров“ до магазин „Едеа“).

Обходните маршрути са:

ул. „Генерал Драгомиров“, ул. „Средна гора“, ул. Генерал Радецки“ и обратно;

ул. „Генерал Драгомиров“, ул. „Самара“, второстепенна улица, северно от СУ „Трайко Симеонов“ и обратно.

Въвежда се и временна организация на ул. „Генерал Радецки“ № 50 във връзка с изграждане на водопровод и канализация за общински паркинг в кв. „Боян Българанов“ – западен вход. Промяната се въвежда БЕЗ пълно затваряне на пътното платно за периода от 19 август до 26 август.

Движението ще се осъществява в свободната лента от извършваните строително-монтажни дейности.

