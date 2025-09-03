Община Шумен въвежда временна организация на движение на ул. „Лозенград“

Организацията на движение е в сила от 3 септември до 20 октомври

Община Шумен въвежда временна организация на движение с поетапно пълно затваряне на пътното платно в работния участък от ул. „Лозенград“. Строително-монтажните дейности се извършват във връзка с частична подмяна на канализация и укрепителни дейности на улиците „Университетска“, „Червена роза“, „Дедеагач“ и „Лозенград“.

Въвеждат се три етапа на работа:

Първият етап е за периода от 3 септември до 18 септември в участъка от ул. „Никола Вапцаров“ до ул. „Странджа“. Обходният маршрут ще се изпълнява по ул. „Странджа“, ул. „Тракия“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Дедеагач“.

Вторият етап се въвежда от 19 септември до 3 октомври в участъка от ул. „Странджа“ до ул. „Родопи“. Обходният маршрут е по ул. „Странджа“, ул. „Тракия“, ул. „Родопи“, ул. „Дедеагач“.

Третият етап на дейности започва на 3 октомври и е до 20 октомври – от ул. „Родопи“ до края на ул. „Лозенград“. Движението ще се осъществява в свободната от извършваните СМР лента.

