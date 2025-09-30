вторник, септември 30, 2025
Последни:
Региона

Община Шумен въвежда временна организация на движение на ул. „Червена роза“

Редактор

Община Шумен въвежда временна организация на движение на ул. „Червена роза“ в участъка от кръстовището с ул. „Цвята Кънчева“ до кръстовището с ул. „Ален мак“.

Промяната се въвежда с пълно затваряне на пътното платно за периода от 1 до 17 октомври.

В затворения участък ще се изпълнява подмяна на канализацията и укрепителни дейности, които се извършват също и на ул. „Университетска“ в района.

Ще бъде осигурен достъп на работещите до работните им места, както и постоянно преминаване при необходимост за автомобилите със специален режим на движение.

Обектът се изпълнява от „Автомагистрали – Черно море“ АД.

