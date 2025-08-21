Община Шумен въвежда поетапно пълно затваряне на участък от ул. „Университетска“ от Пътна полиция до Асфалтова база – Шумен

Ще бъде осигурен транспортен достъп до гробищния парк и обектите в обхвата на временната организация на движението

Община Шумен въвежда поетапно ПЪЛНО затваряне на участък от ул. „Университетска“ – след изхода на Пътна полиция към ОД на МВР – Шумен (в посока кв. „Макак“) до Асфалтова база – Шумен.

Организацията се въвежда на два етапа за периода от 22 август до 22 октомври 2025 г.

На първи етап ще бъде затворен пътният участък след изхода на Пътна полиция до гробищния парк на гр. Шумен.

Вторият етап започва от гробищния парк до Асфалтова база – Шумен.

Транспортен достъп в периода на временната организация на движението ще бъде осигурен за:

Моторни превозни средства със специален режим на движение;

Институционални моторни превозни средства;

Моторни превозни средства, обслужващи лицата, управляващи търговска дейност и техните клиенти в указания пътен участък;

Моторни превозни средства, придвижващи се от и до гробищния парк.

Към момента на този участък се извършваха изкопи и демонтиране на бордюри, за което не се налагаше въвеждането на по-специален режим на движение. От петък, 22 август, строителните работи изискват вече пълно затваряне на трасето. На участъците от улицата, където по-рано беше въведено пълно затваряне, също се осигурява транспортен достъп до търговските и други обекти.

Администрацията призовава водачите на МПС и пешеходците в района да се движат с повишено внимание, като се съобразяват с работещата на терен тежка техника и със струпването на строителни екипи.

Facebook

Twitter



Shares