вторник, ноември 4, 2025
Община Шумен ще даде брифинг за одобрените концепции за интегрирани териториални инвестиции

Община Шумен информира, че на 5 ноември, сряда, ще бъде даден брифинг във връзка с одобрените на заседанието на Регионалния съвет за развитие на Североизточния регион на 29 октомври концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ).

От всички шест одобрени концепции за финансиране, три са на Община Шумен.

На брифинга ще бъдат разяснени предстоящите над 50 дейности, процедури и партньорства с други организации, общини и институции.

Участници в брифинга ще са кметът проф. Христо Христов, заместник-кметове и ръководството на Областния информационен център в Шумен.

Брифингът ще започне от 9:30 ч. в зала 203 на Община Шумен.

