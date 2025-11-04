Община Шумен ще даде брифинг за одобрените концепции за интегрирани териториални инвестиции

Община Шумен информира, че на 5 ноември, сряда, ще бъде даден брифинг във връзка с одобрените на заседанието на Регионалния съвет за развитие на Североизточния регион на 29 октомври концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ).

От всички шест одобрени концепции за финансиране, три са на Община Шумен.

На брифинга ще бъдат разяснени предстоящите над 50 дейности, процедури и партньорства с други организации, общини и институции.

Участници в брифинга ще са кметът проф. Христо Христов, заместник-кметове и ръководството на Областния информационен център в Шумен.

Брифингът ще започне от 9:30 ч. в зала 203 на Община Шумен.

