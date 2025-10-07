Община Шумен ще даде брифинг във връзка с изпълнението на ремонтната, капиталовата и инвестиционната програми

На 8 октомври, сряда, от 11:00 ч. в зала 203 на Община Шумен ще се проведе брифинг във връзка с изпълнението на ремонтната, капиталовата и инвестиционната програми.

В брифинга ще участва заместник-кметът по строителство и благоустройство инж. Андреан Ваньов. Той ще даде повече информация и за санирането на жилищните сгради, което започна с блока на бул. „Велики Преслав“ № 33 – секции А и Б.

Facebook

Twitter



Shares