вторник, октомври 7, 2025
Община Шумен ще даде брифинг във връзка с изпълнението на ремонтната, капиталовата и инвестиционната програми

Редактор

На 8 октомври, сряда, от 11:00 ч. в зала 203 на Община Шумен ще се проведе брифинг във връзка с изпълнението на ремонтната, капиталовата и инвестиционната програми.

В брифинга ще участва заместник-кметът по строителство и благоустройство инж. Андреан Ваньов. Той ще даде повече информация и за санирането на жилищните сгради, което започна с блока на бул. „Велики Преслав“ № 33 – секции А и Б.

