Община Шумен ще даде брифинг на 11 септември за новата учебна година

Ще бъде обявена програмата за предстоящия на 13 и 14 септември стрийтбол турнир

На 11 септември, четвъртък, от 11:00 ч. в зала 203 на Община Шумен ще се проведе брифинг за новата учебна година. Заместник-кметът по образование и култура Даниела Савчева ще изясни готовността на учебните заведения и подготовката на базите им за първия учебен ден.

След това организаторите на Националния стрийтбол турнир „GT 3×3 Shumen“ ще представят повече информация за събитието, което се провежда в Шумен на 13 и 14 септември (събота и неделя).

