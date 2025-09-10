сряда, септември 10, 2025
Община Шумен ще даде брифинг на 11 септември за новата учебна година

Ще бъде обявена програмата за предстоящия на 13 и 14 септември стрийтбол турнир

На 11 септември, четвъртък, от 11:00 ч. в зала 203 на Община Шумен ще се проведе брифинг за новата учебна година. Заместник-кметът по образование и култура Даниела Савчева ще изясни готовността на учебните заведения и подготовката на базите им за първия учебен ден.

След това организаторите на Националния стрийтбол турнир „GT 3×3 Shumen“ ще представят повече информация за събитието, което се провежда в Шумен на 13 и 14 септември (събота и неделя).

Със съдействието на Община Варна художници изрисуваха подлеза на Районния съд

Започна строителството на нова сграда за резидентна грижа за хора с психични разстройства в село Ровина

Столичната община завърши в срок предвидените строителни дейности по ремонта на Театър “София”

