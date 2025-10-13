Община Шумен продължава информационната кампания за въвеждане на еврото и новата такса смет

Между 6 и 15 октомври кампаниите се провеждат във всички шуменски села и в трите квартала „Мътница“, „Макак“ и „Дивдядово“

От 14 октомври Община Шумен продължава информационните си кампании за въвеждане на еврото и новата Такса смет със срещи в областния град. Съгласно законодателството, промените влизат в сила от 1 януари 2025 г. До момента се проведоха разяснителни срещи с жителите на малките населени места от общината. Разяснителните срещи продължават вече в областния град, като два екипа с експерти от дирекциите по финанси и екология от Община Шумен ще предоставят подробна информация на гражданите и ще отговарят на техните въпроси.

Графикът на срещите в град Шумен ще се изпълнява в периода 14 – 20 октомври.

На 14 октомври, вторник, от 10:00 ч. ще се проведе първата такава среща – в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с физически увреждания (ЦСРИХФУ) в кв. „Тракия“ №8. В 16:00 ч. в Клуб на пенсионера №4 на ул. „Съединение“ №95а ще се състои следващата среща с граждани за новия начин на определяне на Такса смет и за въвеждането на еврото, в сила от 1 януари 2026 г.

На 15 октомври, сряда, информационната кампания по двете теми продължава в Клуба на пенсионера №16 (от 10:00 ч., на ул. „Преслав“ №5) и в Клуб на пенсионера №1 (от 13:30 ч., на ул. „Янко Сакъзов“ №11).

Графикът предвижда и срещи на 16, 17 и 20 октомври, за които пресцентърът на Община Шумен ще информира в следващите дни.

