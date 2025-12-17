Община Шумен предстои да придобие собствеността на Сунтур баня

Сградата на недвижимата културна ценност с местно значение Сунтур баня все още е собственост на „Мадара Интертур“ АД, като предстои скоро да бъде приключена процедурата по придобиване на имота от Община Шумен.

Прехвърлянето е в резултат на решение на Общинския съвет от 31 октомври 2024 г. и се реализира чрез съгласуване с НИНКН.

Това се посочва от администрацията в отговор на постъпило питане от общински съветници, част от дневния ред на сесията на Общинския съвет, която предстои на 18 декември (четвъртък).

Администрацията уточнява, че Сунтур баня е построена на два етажа, със застроена площ от 315 кв. м. и е част от списъка на недвижимите културни ценности на територията на гр. Шумен под името „Сунтур-хамам“.

За да бъде опазен обектът от последващо разрушаване, след приключване на придобиването, ще се възложи обществена поръчка за проектиране и изпълнение на основен ремонт, консервация и реставрация на обекта със съответното финансиране. Към това може да се пристъпи след съгласуване с Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), както предвижда законът, посочват още експертите от Общината.

