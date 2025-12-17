Община Шумен предоставя образователни игри на детските ясли за коледните празници

В навечерието на Рождественските празници Община Шумен предоставя образователни игри на всички детски ясли в града с цел развитие на знания и умения у децата, съобразени с възрастта им.

Подаръците са предназначени за общо 30 групи в седемте детски ясли на територията на общината.

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов присъства на празничната програма в Детска ясла №17 „Щастие“, подготвена от децата и екипа на яслата. По време на посещението той поздрави децата и служителите и връчи част от образователните комплекти.

Директорът на Детска ясла „Щастие“ Ваня Димитрова благодари за предоставените игри и подаръци и пожела светли празници на всички.

В празника се включиха директорът и експерти от дирекция „Социална политика и здравеопазване“ в Община Шумен.

По-рано през деня образователни комплекти бяха предоставени и на Детска ясла №6 „Слънчево детство“. В следващите дни те ще достигнат до всички детски ясли в Шумен.

