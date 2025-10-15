Община Шумен отчита с 18 % повече нощувки за първите осем месеца на 2025 г.

Паметникът „Създатели на българската държава“ е посетен от 20 % повече туристи спрямо същия период на миналата година

Ръст от 18 % бележат туристическите нощувки в общината за първите осем месеца на 2025 г. в сравнение със същия период на 2024 година. Това отчитат от ОП „Туризъм, публични прояви и атракции“ в доклад до кмета на община Шумен проф. Христо Христов за първите осем месеца на настоящата година.

В числови измерения данните показват, че броят на нощувките в периода януари – август 2024 г. е бил 37 201 бр., а за периода януари – август 2025 г. стойностите се повишават на 45 366 бр. (18 % ръст).

Според данните, Шумен през тази година се налага като привлекателна за туристите дестинация, в която посетителите остават за по-дълго заради богатия набор от атракции и забележителности.

Част от тази тенденция е увеличението с 9 % на броя туристи, които остават да нощуват в града в сравнение с първите осем месеца на 2024 г., сочи още статистиката.

Броят на пренощувалите лица в общината за периода януари – август 2024 г. е бил 21 252 бр., а за периода януари – август 2025 г. се повишават на 23 335 бр. (9% ръст).

За първите осем месеца на тази година Паметникът „Създатели на българската държава“, който е сред основните туристически обекти в региона, е посетен от 20 % повече туристи в сравнение с времето от януари до август 2024 г. През настоящата година туристите до месец август са били 24 713 бр., а през същия период на миналата година са били 19 702 бр. (20% ръст на данните за 2025 г. спрямо 2024 г.).

Тези показатели са резултат от реформите в туристическия сектор, които Община Шумен предприе, се посочва още в доклада. Общината предлага актуален и модерен туристически продукт, който покрива очакванията на гостите на града, съчетавайки забележителности, атракции, преживявания, културен календар и нови инициативи, които да утвърждават Шумен и региона като трайна дестинация за туризъм.

