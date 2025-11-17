Около 37 милиона младежи на възраст 13-15 години използват тютюн, който причинява 25 % от всички видове рак и убива над 8 милиона души всяка година, сочат данните на СЗО

Община Шумен отбелязва Международния ден без тютюнопушене – 20 ноември – чрез две инициативи на Превантивно-информационния център в областния град. Центърът ще проведе информационна кампания и дискусионен форум с фокус именно превенцията на тютюнопушенето и употребата на никотинови продукти.

На 20 ноември, четвъртък, от 10:00 до 12:00 ч. ще бъде открита приемна пред сградата на Общинския здравен център на ул. „Преслав“ №3, където всеки пожелал може да получи информация относно рисковете от употребата на тютюневи и електрони продукти. Ще бъдат раздавани и информационни материали.

Превантивно-информационният център ще проведе и дискусионен форум на 21 ноември, петък, на тема „Без дим в бъдещето – без граници в мечтите“. Събитието ще се проведе в Професионалната гимназия по селско стопанство и хранителни технологии в гр. Шумен от 10:30 до 12:30 ч. и в него ще участват ученици от 10 до 12 клас.

Всяка година по инициатива на Световната здравна организация (СЗО) се провеждат кампании, посветени на Международния ден без тютюнопушене, който се отбелязва на 20 ноември. Целта на кампаниите е да се повиши осведомеността на хората относно вредите и последиците от употребата на тютюн, електронни цигари и други никотинови продукти. По данни на СЗО във всички държави младите хора използват в по-висок процент електронни цигари спрямо възрастните. В световен мащаб около 37 милиона младежи на възраст 13-15 години използват тютюн, който причинява 25 % от всички видове рак и убива над 8 милиона души всяка година.

