Община Шумен осигурява безплатен транспорт до Марашката кория за честването на 140 години от Съединението

Въвежда се временна организация на движението от 8:00 ч. до 11:00 ч.

От 10:00 ч. е церемонията на площад „Кристал“ в Шумен пред Паметника на загиналите във войните шуменци

В 11:00 ч. ще се състои военен ритуал в местността Марашка кория, до която е организиран транспорт за гражданите

Община Шумен и Командването на военния гарнизон в Шумен организират тържествено честване на 6 септември, събота, когато отбелязваме 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

Военен ритуал по поднасяне на венци и цветя ще се проведе на 6 септември, събота, от 10:00 ч. на площад „Кристал“ пред Паметника на загиналите във войните шуменци. Слово ще произнесе д-р Антония Панева – началник на Държавен архив в Шумен.

В 11:00 ч. ще се състои и церемония пред паметната плоча в местността Марашка кория, с. Мараш. Община Шумен осигурява безплатен транспорт за гражданите. Той ще бъде в 10:30 ч. (след приключване на честването в Шумен) в района на Военния университет до пл. „Кристал“.

Във връзка с честванията на пл. „Кристал“ се налага освобождаване на паркинга от моторни превозни средства от 8:00 ч. до 11:00 ч. на 6 септември (събота).

Въвежда се и временно спиране на движението по ул. „Панайот Волов“ и ул. „Св. Климент Охридски“ от бул. „Славянски“ до кръстовището с улица „Цар Иван Александър“ за времето от 9:30 ч. до 10:30 ч. в събота.

За преминаване на Почетния караул в 9:45 ч. и връщането му след ритуала се спира движението по бул. „Славянски“ – от ул. „Карел Шкорпил“ до пл. „Кристал“.

