Община Шумен организира летен лагер за 46 деца от центровете за подкрепа на личностното развитие

Община Шумен организира летен лагер за 46 деца от двата центъра за подкрепа на личностното развитие в Шумен – ОДК „Анастас Стоянов“ и УСШ „Хан Крум“.

Лагерът се провежда от 2 до 7 септември в Приморско.

Идеята на Община Шумен е това преживяване да се провежда ежегодно. В него могат да се включат деца, които са показали високи постижения в различни конкурси, олимпиади и състезания в различни сфери – наука, култура, спорт, изкуства и др. Целта е да имат възможност да се насладят на слънчеви емоции и морски приключения като резултат от положените усилия през годината.

Групите са определени с решение на Педагогическите съвети на двете институции. Центровете за подкрепа на личностното развитие се посещават от ученици от училищата в град Шумен. Изявите им са в различни сфери на изкуството и спорта.

Престоят на децата е изцяло подсигурен, като са включени закуска, обяд и вечеря на шведска маса. Лагерът се осигурява с финансовата подкрепа на Община Шумен.

Facebook

Twitter



Shares