Община Шумен организира кулинарна изложба, дрон шоу и концерти

От 18:30 ч. ще започне дрон шоу, а след това е концертът на група „Юпитер 7“

На 20 декември (Игнажден) в Градската градина Община Шумен организира редица събития. Те ще започнат в 14:00 ч. с кулинарна изложба, наредена около сцената. В нея ще се включат 17 читалища от общината. По време на изложбата ще се проведе и флашмоб за деца.

Програмата ще продължи в 16:00 ч. с фолклорен концерт на шуменските състави – „Венче“, „Веселяче“, „Пъргавелче“, „Пламъче“, „Шаренийки“, „Огнен ритъм“ и „Гайтани“.

От 18:30 ч. в Градската градина ще започне дрон шоу. След него на откритата сцена ще излезе и група „Юпитер 7“. Тя е създадена от вокалиста на група „Акага“ – Краси Куртев, и е част от „Акага Академи“.

Съставът включва млади музиканти, приятели и студенти от Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в София, свързани от любовта си към музиката и стремежа да творят. Името „Юпитер 7“ символизира желанието да откриват нови светове, а стилът им съчетава поп, денс и фънк звучене, посочват изпълнителите.

На 21 декември, неделя, от 18:30 ч. на откритата сцена в Градската градина ще се състои празничен концерт на формациите при ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ и Общински младежки дом – Шумен.

Повече информация за културните събития: https://www.shumen.bg/bg/posts/index/2025-12.

