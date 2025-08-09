Община Шумен напомня, че до 25 август творци и културни организации могат да кандидатстват за финансиране пред НФК

По Програма „Мобилност“ в настоящата сесия се финансират проекти с максимални стойности от 3 хил. лв. до 20 хил. лв. според броя на участниците в тях

Кандидатстването се осъществява на линк https://programs.ncf.bg

Община Шумен напомня, че до 25 август физически лица и културни организации могат да кандидатстват с културни проекти пред Национален фонд „Култура“ (НФК). Финансираната от НФК програма „Мобилност“ е с отворена сесия за подаване на проекти в периода от 1 август (06:00 ч.) до 25 август 2025 г. (15:00 ч.).

Допустими кандидати са физически и юридически лица, като физическите лица трябва да са с българско гражданство или право на пребиваване в България, както и да са професионално ангажирани с изкуство и култура (артисти, куратори, мениджъри и др.). Относно юридическите лица, които могат да кандидатстват, се посочва, че това могат да бъдат частни културни организации по смисъла на чл. 10, ал. 1 от ЗЗРК и организации, регистрирани по Закона за народните читалища. Кандидатите трябва да са с доказана дейност в сферата на културата и имат право да подадат само по едно проектно предложение по програмата.

Тази сесия подпомага креативни области като визуални изкуства, екранни изкуства (вкл. кино), литература, музика, танц и пърформанс и театър.

Проектите могат да включват дейности като участие в национални и международни културни форуми, фестивали, изложения, конкурси; резиденции, работилници, обучения; професионални срещи, мрежови събития, конференции. Те могат и да обхващат покани към чуждестранни културни оператори да посетят събитие в България.

Финансирането е 100% безвъзмездна финансова помощ, при която не се изисква съучастие с пари от самите кандидати. Проектите трябва да са на стойност до 3 000 лв. – за проекти с 1 участник; до 10 000 лв. – за 2–6 участници; до 20 000 лв. – за 7 или повече участници. Минимален размер на субсидията не е определен.

Допустими разходи на кандидатите са пътувания в чужбина и в България – напр. самолетни, автобусни, влакови билети; таксита, трансфери, вътрешен транспорт; транспорт на техническо и сценично оборудване; престой и настаняване за периода на събитието, както и други разходи като такси за участие в събития; дневни пари (пер диеми) според националната нормативна уредба; застраховки при международни пътувания; преводи, наеми, логистични и технически услуги, като всеки от разходите трябва да бъде документирани и предварително описани в бюджета на проекта.

Целта на програмата е да насърчи националния и международния културен обмен, като подпомага участие в културни и образователни събития (фестивали, изложби, конференции, резиденции и др.); професионално развитие на артисти и културни оператори; изграждане на международни и национални партньорства; покани и визити на чуждестранни културни дейци в България.

