Община Шумен награди отличили се ученици с шестдневен лагер на морето

Децата прекараха шест дни в Приморско като признание за високите си постижения в спорта, информатиката и изкуството

Ученици от Шумен, отличили се със своите постижения през годината, получиха специална награда – шестдневен летен лагер в Приморско.

Почивката се проведе от 28 август до 2 септември и беше организирана за втора поредна година от Община Шумен като поощрение за усилията и успехите на децата.

Тази година в лагера участваха учениците, спечелили лекоатлетическата щафета „Европа“ на 9 май, възпитаници на школата по информатика А&Б и на школа „Балет“ към ЦПЛР – ОДК „Анастас Стоянов“. Заедно с тях в Приморско бяха и техни преподаватели.

Шест дни за спорт, почивка и нови приятелства

По време на престоя си край морето учениците имаха възможност да се отдадат на отдих, спорт и забавления преди началото на новата учебна година.

Лагерът даде възможност на деца с успехи в различни области да общуват помежду си, да обменят впечатления и да създадат нови приятелства.

Инициативата стартира през миналата година с идеята високите постижения на учениците да бъдат насърчавани не само с отличия, но и с нови преживявания и възможности за активна почивка.

Престоят и изхранването на всички участници в шестдневния лагер са били изцяло осигурени с финансовата подкрепа на Община Шумен.