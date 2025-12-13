Община Шумен монтира демонстрационен соларен контейнер за пресоване на отпадъци

Контейнерът се поставя с цел да се търсят иновативни и ефективни решения за поддържане на чистота в пешеходните и парковите зони

Община Шумен монтира в четвъртък демонстрационен соларен контейнер за събиране и пресоване на отпадъци. Той се захранва само от слънчева енергия и е автономен по отношение на електричеството.

Иновативният контейнер е поставен от ОП „Чистота“ на централната пешеходна зона, в близост до Областната администрация (пред магазина на А1).

Кошчето е холандско производство. Кофата е 120-литрова и дава възможност съдържанието ѝ да се събира механизирано. Нивото на запълване се регулира от електронна преса, която отчита събрания обем. То има механизъм за пресоване и намаляване обема на отпадъка, което осигурява 7 пъти по-голяма вместимост.

Снабдено е с фотоволтаик, както и с датчик за запълване, индикиращ за преустановяване на приемането на отпадъци. Съдът е напълно защитен от големи отпадъци, вода и натрупване на сняг отгоре. Размерът на отвора може да се регулира и не позволява преливане на отпадъка. Съдовете от този тип са снабдени с дисплеи и LED индикации, като разпознават кога вратата е отворена, кога да се заключи кошчето, тъй като пресата вътре работи, и кога е пълно и трябва да се събере отпадъкът.

Иновативният соларен съд функционира чрез онлайн платформа, към която индикаторите от всяко кошче подават информация. Заключва се дистанционно и представлява най-компактното решение на пазара на иновативни съдове за сметосъбиране.

Контейнерът не позволява фасовете от цигари да се смесват с битовия отпадък вътре. Част от оборудването на иновативния контейнер е автоматичен пожарогасител.

Съдът има рекламна площ, която може да се ползва. Може да се брандира или да се приложи цветово решение по желание на Общината. Контейнерът е устойчив на вандализъм и е лесен за поддържане и преместване от ОП „Чистота“.

