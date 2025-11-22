Община Шумен извършва почистване на графити и замърсявания по паметници

Графикът ще се изпълнява от 21 до 24 ноември

От днес, 21 ноември, Община Шумен започна почистване от замърсяване и нанесени графити по повърхността на паметници и други публични обекти в град Шумен.

Графикът ще се изпълнява в рамките на четири дни и започва с фигуралната композиция на паметника на Панайот Волов в зелената площ на пл. „Оборище“.

На 22 ноември, събота, ще се почиства и подходът на парк „Кьошковете“ откъм ул. „Георги Сава Раковски“. Мерки по почистване ще се предприемат за скулптурната композиция „Пропилеите“.

На 23 ноември, неделя, по график трябва да се почистят шест броя паметни колони на загиналите във войните от Шуменска област. Фигуралната композиция се намира от източната страна на пл. „Кристал“.

Ще се почисти и в началото на Градската градина откъм пл. „България“, където има две симетрично разположени декоративни колони. Тяхното почистване ще е в понеделник, 24 ноември.

Дейностите ще се извършват от наета от Община Шумен фирма изпълнител. Целта е да бъдат почистени повърхностите на гореизброените участъци, за да придобият отново естествен цвят. Почистването ще се извършва с машина, след което ще бъде нанесен импрегнатор за запазване от попиване на влага в монументалните елементи.

Facebook

Twitter



Shares