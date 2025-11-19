Община Шумен информира младежите, че до 15 декември могат да кандидатстват за финансиране по проект „Подмладяваща политика“

Инициативата е обявена на сайта на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа, могат да участват младежи от 18 до 30 години

Община Шумен информира за инициативата „Подмладяваща политика“ за 2026 г., която е обявена на сайта на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Участие могат да вземат младежи на възраст от 18 до 30 години от държавите членки на Съвета на Европа. Те могат да се включат като младежки делегати в работата на Конгреса.

Инициативата предоставя възможност за участие в двете пленарни сесии (50-а сесия и 51-ва сесия) на Конгреса през 2026 г. Те ще се проведат в Страсбург, Франция в периода 31 март – 2 април 2026 г. и 27 – 29 октомври 2026 г.

Участниците ще трябва да разработят и реализират собствен проект на местно или регионално ниво, под егидата на Конгреса.

Включването в инициативата предоставя възможност за участие в дебати и заседания на паневропейска политическа асамблея, обмяна на идеи с местни и регионални лидери от 46 държави, развиване на лидерски и комуникационни умения и реализиране на проект с реално въздействие в своята общност.

Кандидатстването се осъществява от младежи на възраст между 18 и 30 години, навършени към момента на първата сесия (март 2026 г.), които имат интерес към местната демокрация, младежките политики и работата на Съвета на Европа, както и такива, които искат да се развиват като младежки активисти, в т.ч. студенти, работещи, лидери, политици и др.

Крайният срок за кандидатстване е до 15 декември 2025 г.

Повече информация и формуляр за кандидатстване: Програма за младежки делегати на Конгреса

Facebook

Twitter



Shares