Община Шумен: Гражданите да се пазят от имейл измами, правени от името на НЗОК!

Директорът на Регионалната здравноосигурителна каса – Шумен (РЗОК) предупреди кмета на Община Шумен и другите кметове на общини в областта за опити за имейл измами от името на Здравната каса. В свое писмо М. Мутафчийски информира кметовете, че „продължават и дори зачестяват сигналите от граждани за получаването на ФАЛШИВИ ЕЛЕКТРОННИ ПИСМА, изпратени от името на НЗОК“.

„Пиратските съобщения обикновено изискват конкретно действие от получателя, което може да доведе до задействане на кибератака срещу неговото устройство. НЗОК напомня, че НЕ ИЗПРАЩА по електронна поща на граждани или договорни партньори файлове, свързани със здравноосигурителен статус, дължими суми или друга персонална информация. Такива писма са SPAM-съобщения, понякога с прикачен зловреден софтуер. Призоваваме гражданите, при получаване на подобни съмнителни писма, да подават сигнал до НЗОК и да уведомяват компетентните органи, отговорни за разследване на киберпрестъпления“, се посочва още в предупреждението от НЗОК.

От РЗОК допълват за ФИШИНГ ПИСМАТА, че целят неправомерно събиране на лични данни като ЕГН, имена, адреси, финансова информация, номер на банкови сметки на гражданите и кибератаки към техните устройства. „Препоръчваме на гражданите да бъдат особено внимателни при получаване на електронни съобщение, съдържащи линкове за плащания или изисквания за чувствителна информация“, се казва още в писмото от РЗОК, като се посочват телефоните за връзка с тях: 054/ 85 00 70, 85 00 85 и 85 00 90 и официален имейл на РЗОК: shumen@nhif.bg.

Община Шумен апелира гражданите да НЕ ПРЕДОСТАВЯТ лични данни на непроверени и неофициални източници, а при писма, имитиращи съобщения от Здравната каса, да подават сигнали на посочените телефони.

