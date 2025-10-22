сряда, октомври 22, 2025
Община Шумен е събрала разделно над 650 тона рециклируеми отпадъци за една година

Разделното събиране спестява около 100 хил. лв. на общината на година

Благодарение на активното участие на гражданите на община Шумен в разделното събиране на отпадъци, за една година – от началото на октомври 2024 г. до края на септември 2025 г. – в общината са събрани разделно 650,8 тона отпадъци за рециклиране.

Обемът се формира от цветните съдове, контейнерите за текстил, старите мебели и дървесни отпадъци и от кампаниите за предаване на пластмасови бутилки и капачки.

ЦВЕТНИ КОНТЕЙНЕРИ – РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

Разделно в цветните контейтери шуменци са събрали 352,9 тона отпадъци. В сините – 113,7 тона картон и хартия, в жълтите – 95,6 тона пластмаса и метал, а в зелените – 138,9 тона стъкло. В кампанията за разделно събиране „Екоклас“ в училищата се събраха 4,7 тона боклук за една година.

ТЕКСТИЛ

В съвместните инициативи с БЧК и „Текслайф“ се събраха 6,4 тона текстилна изделия. Текстилът, депониран за рециклиране в съответните контейнери в общината е 62,3 тона.

За същия период от „М-ТЕКС Рециклиране на текстил“ ООД са събрани разделно други 63,7 тона текстил. Така само за една година Община Шумен е допринесла със 132,4 тона текстилен отпадък, годен за рециклиране и повторна употреба.

ДЪРВЕСНИ ОТПАДЪЦИ И МЕБЕЛИ

За същите 12 месеца са прибрани 161,9 тона излезли от употреба мебели, както и клони и дървесни отпадъци от частни имоти и от поддръжката на зелените системи в общината.

КАПАЧКИ И ПЛАСТМАСОВИ БУТИЛКИ

В кампаниите „Аз вярвам и помагам“ и „Капачки за бъдеще“ шуменци и администрацията са се включили с 3,4 тона капачкисредствата от които се инвестират в линейки и медицинска апаратура.

Предадените пластмасови бутилки от страна на Община Шумен в магазините на LIDL за благотворителни кампании и подкрепа на олимпийските отбори по природни науки са близо 10 хиляди за една година.

Така, за 12 месеца, Община Шумен е спестила около 100 хил.лв. разходи, тъй като за разделно събрания отпадък Общината не заплаща. Ръководството се обръща към гражданите с благодарност и призив да се увеличава делът на разделното събиране, защото това има благоприятно екологично и икономическо въздействие върху региона и поставя Шумен сред общините с отговорно отношение към природата и ресурсите.

