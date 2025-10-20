Част от причините е в повишаването на разделното събиране, което има благоприятни икономически и екологични ефекти за Общината

Община Шумен е намалила количеството на депонираните отпадъци през 2025 г. спрямо 2024 г. По план за 2025 г. са заложени 1824 тона отпадъци, като към края на м. септември са събрани 1285 тона. Сред причините за намаляването на депонираните отпадъци e повишаването на разделното събиране в общината.

Това стана ясно по време на заседание в понеделник в Община Шумен на Общото събрание на „Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините от област Шумен“.

Цената за обезвреждане на неопасните отпадъци за 2026 г. в Регионалното депо е 310 лв. без ДДС на тон отпадък и 372 лв. с ДДС. Спрямо количествата отпадъци разпределянето за 2026 г. е 75% за община Шумен и 25% за останалите общини от областта.

Разпределението за 2025 година е било 40% за общините и 60% за община Шумен.

Промяната на процентите е в съотношението на количеството на отпадъците. Тенденцията е с всяка изминала година да се намалява количеството, което се депонира, посочи заместник-кметът по европейски политики, екология и туризъм Даниела Русева. Тя добави, че повишаването на обема на разделното сметосъбиране има благоприятни икономически и екологични ефекти за община Шумен и за цялата област.

Точките в дневния ред бяха приети единодушно. Беше взето решение и относно искане на Община Велики Преслав да кандидатства пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Тяхното искане е да разширят системата за домашно компостиране на територията на община Велики Преслав.

На Общото събрание присъстваха директорът на ОП „Чистота“, кметове и представители на общините от област Шумен, включени в РСУО – Шумен, ползващи общо регионално депо.

