Община Русе въвежда двудневно бедствено положение и допълнителни мерки за сигурността на населението

Във връзка с регистрираните свличания на земни маси в с. Николово, бе издадена кметска заповед за въвеждане на бедствено положение.

То е в сила от днес до 23:59 часа на 11 октомври.

В заповедта се разпорежда извършване на незабавна евакуация на жителите на с. Николово, намиращи се на 150 метра от двата бряга на река Сараджийска в Лесопарк „Липник“, където има риск от скъсване на нарушената дига. Жителите на гр. Мартен и с. Сандрово са предупредени за възможна евакуация в рамките на следващите 24 часа, като при необходимост ще бъдат предприети действия за тяхното извеждане.

Към момента Община Русе е активирала системата BG-Alert. Зала „Арена Русе“ е подготвена да приема нуждаещите се, осигурени са храна, вода и психологическа подкрепа.

Копие от заповедта е изпратено до компетентните държавни институции, които са в готовност да съдействат при необходимост. Кметът ще упражнява личен контрол върху изпълнението на мерките, чиято цел е да се гарантира животът и здравето на гражданите.

Община Русе ще продължи своевременно да информира обществеността за обстановката и предприетите действия.

