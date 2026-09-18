Община Русе търси нови служители за звеното по обществен ред и сигурност

Свободните позиции са за водач оператор на платформа с повдигащо устройство и инспектор „Паркинг скоби – прикачвач“

Специализираното звено „Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност“ (ИООРС) към Община Русе разширява екипа си и обявява две свободни работни позиции.

За длъжността „Водач оператор на открита платформа с повдигащо устройство“ се изискват минимум средно образование, свидетелство за управление на МПС категория „С“ и професионална компетентност за превоз на товари. Кандидатите трябва да притежават и свидетелство за правоспособност за работа със стрелови кранове с товароподемност до 12 тона.

Втората свободна позиция е за „Инспектор паркинг скоби – прикачвач“. Изискванията са минимум средно образование и шофьорска книжка категория „В“. Кандидатите трябва да имат добри комуникативни умения и способност за работа в екип, като предишен професионален опит не е задължителен.

Допълнителна информация за свободните работни места може да бъде получена на телефон 0882 838 311 от началника на сектор „Платено паркиране и репатриране“.