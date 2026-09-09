Община Русе приключи 2025 г. без просрочени задължения, бюджетът е изпълнен на 84,11%

Собствените приходи достигат 70,8 млн. лв., а разходите за образование, здравеопазване, социални дейности и култура са нараснали с близо 27,8 млн. лв.

Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Русе за 2025 г. беше представен пред Общинския съвет в зала „Св. Георги“. Общината отчита изпълнение на бюджета от 84,11%, добра събираемост на собствените приходи и приключване на годината без натрупани просрочени задължения.

В публичното обсъждане участваха кметът Пенчо Милков, председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев, представители на финансовите звена на администрацията и общински съветници.

Годишният финансов отчет за 2025 г. е заверен от Сметната палата с „немодифицирано мнение“, посочват от местната администрация.

Изпълнението на бюджета достига 291,5 млн. лв.

Първоначалният бюджет на Русе за 2025 г. е бил 296,526 млн. лв., а след извършените актуализации годишният план достига 346,592 млн. лв.

Реалното изпълнение е 291,524 млн. лв., или 84,11%. Спрямо предходната година сумата се увеличава с 34,501 млн. лв.

За 2026 г. е формиран преходен остатък от 64,711 млн. лв., който ще бъде разпределен по функции и дейности след решение на Общинския съвет.

Консолидираният финансов отчет обхваща Общината като първостепенен разпоредител и 76 второстепенни разпоредители – 31 училища, 18 детски градини, 12 кметства, 12 общински предприятия и звена и три културни института.

Собствените приходи са изпълнени на 121,30%

Общината отчита 70,816 млн. лв. собствени приходи, което представлява изпълнение от 121,30% и увеличение с 5,915 млн. лв. спрямо предходната година.

Същевременно разходите за образование, здравеопазване, социални дейности и култура са нараснали с 27,788 млн. лв. и вече формират 69,06% от общите разходи.

Със собствени средства са финансирани редица обществени дейности. Сред тях са над 1,13 млн. лв. за спортни клубове, 185,7 хил. лв. за читалища, 120 хил. лв. за фондация „Град на свободния дух“, близо 100 хил. лв. за художествени проекти и почти 50 хил. лв. за инвитро процедури.

Средства са отделени още за социални помощи, медицински прегледи на спортуващи ученици, профилактичната програма „Да опазим очите на децата“, пенсионерски клубове и организации на хора с увреждания.

Инвестиционната програма е изпълнена на 32,52%

Общото изпълнение на инвестиционната програма с бюджетни средства достига 32,52%.

Сред по-големите обекти през 2025 г. са новият учебен корпус на СУ „Васил Левски“ за близо 1,691 млн. лв., спортната зала на същото училище за 1,719 млн. лв. и физкултурният салон на ОУ „Никола Обретенов“ за 1,425 млн. лв.

За ремонти на покриви, фасади и спортни площадки в осем училища са вложени над 2,376 млн. лв.

Други 3,735 млн. лв. са използвани за основен ремонт на улици със средства от кредит от „Инвестбанк“. За инфраструктурни обекти са отчетени 4,245 млн. лв., а за реставрация и консервация на корпуси „А“, „К“ и „Л“ на Доходното здание – близо 271 хил. лв.

Близо 15,9 млн. лв. разходи по европейски програми

Разходите по европейски програми през годината възлизат на 13,371 млн. лв. по Кохезионния и структурните фондове и още 2,507 млн. лв. по други европейски инструменти.

През 2025 г. е продължила и реализацията на проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост. Сред тях са изграждането на STEM среда в училищата, мерки за енергийна ефективност на жилищни сгради, Международният младежки център и модернизацията на системите за улично осветление в кметствата.

От местната администрация определят резултатите като показател за финансова устойчивост и подчертават, че годината е приключила без просрочени задължения.