четвъртък, септември 18, 2025
Последни:
Региона

Община Русе предостави нов автомобил за нуждите на Детска млечна кухня

Редактор

Община Русе закупи нов товарен автомобил за нуждите на Детска млечна кухня.

В кухнята ежедневно се приготвя и предоставя храна за деца на възраст от 10 месеца до 3 години.

Храната достига както до децата, посещаващи 9 детски ясли и 3 филиала към тях, така и до 4 яслени групи в детски градини на територията на общината. Допълнително тя се предлага и на деца, отглеждани в домашна обстановка, чрез 15 раздавателни пункта.

Средно на ден Детска млечна кухня осигурява храна за близо 560 деца в яслените групи в община Русе и за още 300 деца, както и за още 300 деца, чиито родители поръчват свободно.

Новият автомобил ще подсили автопарка на специализираната структура и ще допринесе за по-ефективното и надеждно транспортиране на храната до най-малките жители на общината.

Интересно от мрежата

Вижте още

Хасково празнува!

Редактор

Напредва обновяването на стадиона в кв. „Ветрен“

Редактор

Кметът на София и кметът на Атина: Ако не защитим демокрацията на местно ниво, рискуваме да я загубим навсякъде

Редактор

Pin It on Pinterest