вторник, ноември 4, 2025
Община Русе обявява публичен търг за Арт кафето с ангажимент към културни и спортни събития в града

Община Русе обявява публичен търг за отдаване под наем на самостоятелен търговски обект в емблематичното Доходно здание – т.нар. Арт кафе.

Обектът се намира на партерния етаж и е с обща площ от 188 кв.м., разпределена на две нива – 111 кв.м. на първо ниво и 77 кв.м. на второ. Имотът предлага отлична видимост и значителен поток от посетители, което го прави подходящ за заведение за хранене и развлечения. Началният наем е 1 428 лв. на месец без ДДС, а договорът за наем се сключва за срок от десет години.

Изискванията са наемателят да поеме ангажимент за инвестиции в размер на 40 000 лв. за развитие на концепцията „Русе – Коледна звезда на Дунав“ и ежегодна подкрепа на културни и спортни събития, еквивалентна на десет месечни наема. Тези условия дават възможност на бъдещия наемател не само да развие успешен бизнес, но и да се включи активно в културния и обществен живот на града.

Публичният търг ще се проведе на 28 ноември от 13:30 ч. в Заседателна зала на Община Русе, ет. 3. Тръжната документация ще бъде на разположение от 5 до 21 ноември в Центъра за информационно и административно обслужване, гише №2, пл. „Свобода“ №6, а огледи на обекта могат да се извършват всеки работен ден през същия период. Документите за участие и депозитът следва да бъдат подадени до 26 ноември 2025 г. При липса на кандидати ще се проведе повторен търг на 21 януари 2026 г.

