Община Разлог с успешно участие на туристическото изложение в Букурещ

Община Разлог се включи в най-голямото и значимо туристическо събитие в Румъния – Международното туристическо изложение TTR – Букурещ.

В периода 20 – 23 ноември в Букурещ се проведе едно от водещите туристически изложения в региона, което събра международни дестинации, професионалисти от сектора и представители на туристическия бизнес от цял свят.

С гордост отбелязваме активното участие на Община Разлог, която представи своя богат туристически потенциал пред широка международна аудитория.

На специално организирания щанд, посетителите се запознаха с разнообразните възможности за туризъм в региона – зимен и планински туризъм, културно-исторически обекти, фестивали, традиции, както и балнео и еко туризъм.

Голям интерес предизвикаха VR очилата, чрез които гостите на изложението успяха виртуално да се потопят в атмосферата на емблематичния кукерски карнавал „Старчевата“.

Представителите на Общината проведоха срещи с туроператори, партньорски организации и посетители, насочени към популяризиране на Разложката котловина като атрактивна целогодишна туристическа дестинация.

Участието допринесе за разширяване на международните партньорства и за повишаване на разпознаваемостта на региона.

Представителите на Община Разлог бяха лично поздравени от Търговското ни аташе в Румъния д-р ик. Ивайло Маринов, както и от посланика на Република България в Румъния Н.Пр. Радко Влайков.

Facebook

Twitter



Shares