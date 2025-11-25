Община Разлог е в готовност да обнови здравната служба в село Баня
Община Разлог разработи проект за цялостно обновяване на здравната служба в село Баня, което ще я превърне в модерно, функционално и достъпно място.
Сградата на здравната служба е в силно амортизирано състояние. Материалната база е остаряла, в нея работят само двама лекари, което ограничава възможностите за предоставяне на необходимите медицински услуги.
Проектът предвижда запазване на настоящото разпределение на двата етажа, цялостно обновяване и създаване на напълно достъпна среда, отговаряща на всички съвременни стандарти.
В планираните дейности се включват:
• подмяна на всички интериорни врати;
• ремонт и подмяна на парапети;
• обновяване на стени и тавани, боядисване;
• подмяна на компрометирани настилки;
• основен ремонт на покрива;
• нова фасадна топлоизолация с 12см изолационен слой;
• нова минерална мазилка и подмяна на дограмата
• платформа за достъп на хора с увреждания
„Нашата цел е не просто да се ремонтира сградата, а да се превърне в съвременен медицински център с капацитет за повече специалисти и по-широк набор от услуги – сподели кметът на община Разлог Красимир Герчев. – Това ще гарантира подобряване на здравните услуги и качествен достъп до здравна грижа за всички жители и гости на село Баня.“
Готовият проект ще бъде предложен за разглеждане от Общински съвет – Разлог, който ще вземе решение относно финансирането и начина на реализация.