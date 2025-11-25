Община Разлог е в готовност да обнови здравната служба в село Баня

Община Разлог разработи проект за цялостно обновяване на здравната служба в село Баня, което ще я превърне в модерно, функционално и достъпно място.

Сградата на здравната служба е в силно амортизирано състояние. Материалната база е остаряла, в нея работят само двама лекари, което ограничава възможностите за предоставяне на необходимите медицински услуги.

Проектът предвижда запазване на настоящото разпределение на двата етажа, цялостно обновяване и създаване на напълно достъпна среда, отговаряща на всички съвременни стандарти.

В планираните дейности се включват:

• подмяна на всички интериорни врати;

• ремонт и подмяна на парапети;

• обновяване на стени и тавани, боядисване;

• подмяна на компрометирани настилки;

• основен ремонт на покрива;

• нова фасадна топлоизолация с 12см изолационен слой;

• нова минерална мазилка и подмяна на дограмата

• платформа за достъп на хора с увреждания

„Нашата цел е не просто да се ремонтира сградата, а да се превърне в съвременен медицински център с капацитет за повече специалисти и по-широк набор от услуги – сподели кметът на община Разлог Красимир Герчев. – Това ще гарантира подобряване на здравните услуги и качествен достъп до здравна грижа за всички жители и гости на село Баня.“

Готовият проект ще бъде предложен за разглеждане от Общински съвет – Разлог, който ще вземе решение относно финансирането и начина на реализация.

