Община Разград закупи професионална машина за полагане на пътна маркировка, с която работниците от ОП “Ремонтстрой“ ще опресняват маркировката по улиците.

Машината пристигна днес в базата на общинското предприятие, а на инструктажа от управителя на фирмата-доставчик Иван Коледжиков освен служителите на „Ремонтстрой“ присъстваха и заместник-кметовете Полина Иванова и Хабибе Расим. Машината „CIMEX RLS Compact II“ е с висока производителност и универсалност. Подходяща е за боядисване на пешеходни пътеки, очертаване на паркоместа, бордюри и други.

Ако времето позволи и улиците са сухи, новата машина ще започне работа още утре, като приоритетно ще се опресни маркировката на пешеходните пътеки в районите около училищата в Разград.

Новата машина е закупена със собствени бюджетни средства в изпълнение на ангажимента на местната управа за подобряване на инфраструктурата в общината.

