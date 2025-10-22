Община Разград въвежда електронен прием за детските градини, който ще улесни цялостната процедура по приема и ще постигне уеднаквяване на процеса по приема във всички детски градини в общината.

Това заяви на брифинг днес Кметът на Община Разград Добрин Добрев.

Той съобщи, че вече е изготвен проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 на Общински съвет – Разград, касаеща условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини. През следващите дни той ще бъде публикуван на сайта на Община Разград за обществено обсъждане, след което предстои обсъждане и гласуване и на заседание на Общински съвет-Разград.

С промените ще бъде въведен електронен прием за всички общински детски градини, което ще улесни родителите и ще дигитализира процеса по кандидатстване и администриране на приема в предучилищното образование. Това ще се случи от учебната 2026/27 г.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 има за цел да се гарантира обективност, публичност и прозрачност при провеждането на цялостната процедура по приема на деца в първа възрастова група в детските градини в гр. Разград.

С реализирането на централизирания електронен прием на деца в първа възрастова група в детските градини в гр. Разград ще се улесни цялостната процедура по приема – кандидатстване, класиране и записване на децата в детска градина, ще се постигне уеднаквяване на процеса по приема във всички детски градини на територията на град Разград. Чрез предоставянето на новата електронна услуга от Община Разград ще се постигне по-добра информираност на родителите и ще се намали тяхната административна тежест при подаването на заявления за кандидатстване.

Предвижда се електронната система да заработи на през месец май 2026 година. Всяко от предвидените три класирания ще се извършва в срокове, съгласно График на дейностите по приема на деца в първа възрастова група в детските градини на територията на община Разград, който ще бъде публикуван на специализирания сайт за електронен прием в детски градини и на официалната интернет страница на Община Разград.

Класирането при електронния прием на деца в първа възрастова група в детските градини в гр. Разград се осъществява на база на точкова система, според събраните от всяко дете точки в низходящ ред, съгласно определени критерии:

Постоянен или настоящ адрес на детето в района на детската градина (съгласно Приложение № 2) Деца, чиито брат/сестра посещават избрана като желание детска градина Деца – близнаци Деца, посещаващи яслена група в избрана като желание детска градина с разкрита яслена група Деца, на които единият или двамата родители са починали. Деца от многодетни семейства с три и повече деца Деца, на които единият или двамата родители са неизвестни. Деца със специални образователни потребности и/или с над 50 % вид и степен на увреждане по решение на ТЕЛК. Деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – в семейство на роднини или близки, в приемно семейство или в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа. Деца, чиито родител е с инвалидност 70% и повече от 70% по решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Децата ще се класират в низходящ ред, според събраните точки от критериите. Резултатите от всяко класиране ще са видни в профила на заявителя и ще бъдат публикуват на специализирания сайт за електронен прием.

Поетапно през следващите 3 години наредбата ще бъде допълвана с текст, касаещ електронен прием за останалите групи до четвърта, като електронният прием и ще касае и преместването на деца.

Facebook

Twitter



Shares