Община Разград въведе виртуален AI асистент за административни услуги

Дигиталният помощник е достъпен денонощно и насочва гражданите и бизнеса към услуги, заявления, такси, срокове и електронни справки

Жителите на Община Разград вече могат по-лесно да намират необходимата информация за административни услуги чрез нов виртуален асистент, базиран на изкуствен интелект.

Дигиталният помощник е създаден с цел да улесни ежедневното взаимодействие между общинската администрация, гражданите и бизнеса, като предоставя по-достъпен и модерен начин за получаване на информация.

Новата система е разположена на партерния етаж в административната сграда на Община Разград и е достъпна и чрез официалната интернет страница на Община Разград.

Достъпен 24 часа в денонощието

Виртуалният асистент е на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Чрез него потребителите могат по-бързо да откриват информация за общински услуги, заявления, такси, срокове, контакти и официални интернет страници.

AI асистентът работи с информацията, публикувана на официалния сайт на Община Разград. При необходимост той насочва към съответната административна услуга, електронна справка, заявление, документ или страница с допълнителна информация.

Гражданите могат да задават въпрос със свободен текст или да изберат конкретна тема от специалното меню.

Общината предупреждава за възможни неточности

От Община Разград уточняват, че виртуалният асистент предоставя информационни насоки и допълва съществуващите начини за административно обслужване. Той не замества официалните документи, административните процедури или възможността за пряк контакт с общинските служители.

Тъй като системата използва изкуствен интелект, е възможно да допуска неточности. Затова важната информация трябва да бъде проверявана чрез посочените официални страници и документи или чрез контакт с общинската администрация.

Общината напомня още потребителите да не въвеждат лични и чувствителни данни, включително ЕГН/ЕИК, номера на документи и адреси.

Виртуалният асистент ще бъде периодично актуализиран и усъвършенстван с цел да отговаря все по-пълно и точно на въпросите и потребностите на гражданите.

С внедряването му Община Разград разширява дигиталното административно обслужване, като цели намаляване на административната тежест и оптимизиране на работата на служителите.